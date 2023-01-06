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6 января, 08:50

Конор Макгрегор назвал Фёдора Емельяненко одним из лучших бойцов в истории

<p>Обложка © ТАСС / AP /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>John Locher / Валерий Шарифулин</p>

Обложка © ТАСС / AP / John Locher / Валерий Шарифулин

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор назвал Фёдора Емельяненко одним из лучших бойцов в истории, следует из его социальных сетей. Спортсмен выложил короткий ролик с россиянином, написав под ним своё мнение.

"Один из лучших бойцов всех времён! Бесспорно, это Федор!" высказался Макгрегор.

Напомним, Макгрегор и Емельяненко уже встречались в январе 2019 года. Тогда российский боец потерпел поражение нокаутом на 35-й секунде поединка.

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Лайф писал, что боец смешанных единоборств Владимир Минеев выразил желание в большем участии Фёдора Емельяненко в спортивной жизни. По его словам, многие начали заниматься этим видом спорта под его влиянием и спортсменам хотелось бы чаще видеть его как главу Союза ММА России.

Матвей Шандрыголов

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