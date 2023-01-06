Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор назвал Фёдора Емельяненко одним из лучших бойцов в истории, следует из его социальных сетей. Спортсмен выложил короткий ролик с россиянином, написав под ним своё мнение.

"Один из лучших бойцов всех времён! Бесспорно, это Федор!" — высказался Макгрегор.

Напомним, Макгрегор и Емельяненко уже встречались в январе 2019 года. Тогда российский боец потерпел поражение нокаутом на 35-й секунде поединка.