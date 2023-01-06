SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 января, 08:17

"Остановите это безумие": Европейцев взбесили слова Бербок о Путине

Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о Путине

Пользователи "Твиттера" раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок из-за её негативной реакции на предложение президента России Владимира Путина о рождественском перемирии на Украине. Ранее она заявила, что, если бы российский лидер хотел мира, он вывел бы войска с территории Незалежной и конфликт на этом закончился бы.

"Похоже, она либо вообще не знает, чего хочет Путин, либо намеренно игнорирует. Неудивительно, что мирные переговоры также категорически отвергаются", — высказался один из юзеров.

"Если бы США и ЕС хотели мира, они бы прекратили вооружать Украину. Остановите наконец это безумие", — отметил другой.

Ещё один комментатор назвал очень странным поведение Бербок, поскольку она могла бы выступить за режим прекращения огня. Большинство пользователей соцсети пришли к выводу, что действия западных политиков смахивают на эскалацию конфликта на Украине, а не на его урегулирование, как об этом чуть ли не каждый день утверждается.

Зеленский отверг предложенное Россией рождественское перемирие

Зеленский отверг предложенное Россией рождественское перемирие

Лайф писал, что Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января до 00:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Britta Pedersen

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров