Пользователи "Твиттера" раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок из-за её негативной реакции на предложение президента России Владимира Путина о рождественском перемирии на Украине. Ранее она заявила, что, если бы российский лидер хотел мира, он вывел бы войска с территории Незалежной и конфликт на этом закончился бы.

"Похоже, она либо вообще не знает, чего хочет Путин, либо намеренно игнорирует. Неудивительно, что мирные переговоры также категорически отвергаются", — высказался один из юзеров.

"Если бы США и ЕС хотели мира, они бы прекратили вооружать Украину. Остановите наконец это безумие", — отметил другой.