"Остановите это безумие": Европейцев взбесили слова Бербок о Путине
Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о Путине
Пользователи "Твиттера" раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок из-за её негативной реакции на предложение президента России Владимира Путина о рождественском перемирии на Украине. Ранее она заявила, что, если бы российский лидер хотел мира, он вывел бы войска с территории Незалежной и конфликт на этом закончился бы.
"Похоже, она либо вообще не знает, чего хочет Путин, либо намеренно игнорирует. Неудивительно, что мирные переговоры также категорически отвергаются", — высказался один из юзеров.
"Если бы США и ЕС хотели мира, они бы прекратили вооружать Украину. Остановите наконец это безумие", — отметил другой.
Ещё один комментатор назвал очень странным поведение Бербок, поскольку она могла бы выступить за режим прекращения огня. Большинство пользователей соцсети пришли к выводу, что действия западных политиков смахивают на эскалацию конфликта на Украине, а не на его урегулирование, как об этом чуть ли не каждый день утверждается.
Лайф писал, что Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января до 00:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам.
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ТАСС / dpa / picture-alliance / Britta Pedersen