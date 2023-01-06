СМИ: Россия и США почти заморозили отношения, оставив при этом каналы для связи
Ъ: РФ и США в 2022 году практически заморозили отношения, но сохранили каналы для связи
В прошлом году Москва и Вашингтон практически заморозили отношения, однако стороны сохранили каналы для связи, пишет газета "Коммерсант". Издание также напоминает, что в конце 2021 года Москва представила Вашингтону договор о гарантиях безопасности, и, несмотря на длительные переговоры, напряжение лишь росло.
Контакты по главной линии коммуникации между РФ и США были оборваны после начала спецоперации России на Украине, и диалог "спустился на уровень представителей спецслужб и военных ведомств", уточняется в публикации.
Издание отмечает, что на дипломатическом направлении в течение года "какая-то коммуникация всё же происходила". Также подчёркивается, что в прошлом году Россия и Соединённые Штаты провели два обмена заключёнными.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что расширение НАТО на восток привело Россию и Запад к "ледяной войне". Он отметил, что такого глобального разрыва между Западом и Россией не было даже в моменты крайнего обострения в годы холодной войны.
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