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6 января, 08:07

СМИ: Россия и США почти заморозили отношения, оставив при этом каналы для связи

Ъ: РФ и США в 2022 году практически заморозили отношения, но сохранили каналы для связи

В прошлом году Москва и Вашингтон практически заморозили отношения, однако стороны сохранили каналы для связи, пишет газета "Коммерсант". Издание также напоминает, что в конце 2021 года Москва представила Вашингтону договор о гарантиях безопасности, и, несмотря на длительные переговоры, напряжение лишь росло.

Контакты по главной линии коммуникации между РФ и США были оборваны после начала спецоперации России на Украине, и диалог "спустился на уровень представителей спецслужб и военных ведомств", уточняется в публикации.

Издание отмечает, что на дипломатическом направлении в течение года "какая-то коммуникация всё же происходила". Также подчёркивается, что в прошлом году Россия и Соединённые Штаты провели два обмена заключёнными.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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