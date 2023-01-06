Лукашенко подписал закон об изъятии иностранного имущества за "недружественные действия"
Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий изымать иностранное имущество за "недружественные действия по отношению к Белоруссии". Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале республики.
Согласно тексту закона, он был принят Палатой представителей и одобрен Советом республики ещё 21 декабря. В документе отдельно выделено, что решение международных судов не влияет на производство по делу об изъятии имущества. Подписанный Лукашенко закон, как подчёркивается, направлен на совершенствование законодательства в целях обеспечения национальной безопасности республики. Документ вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.
Ранее стало известно, что Лукашенко подписал закон, позволяющий лишать гражданства уехавших из страны экстремистов. Соответствующий документ, кроме того, обязывает белорусских граждан уведомлять власти о получении гражданства или вида на жительство в другом государстве.
Сайт президента Белоруссии