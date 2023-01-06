Лукашенко подписал закон об изъятии иностранного имущества за "недружественные действия"

Согласно тексту закона, он был принят Палатой представителей и одобрен Советом республики ещё 21 декабря. В документе отдельно выделено, что решение международных судов не влияет на производство по делу об изъятии имущества. Подписанный Лукашенко закон, как подчёркивается, направлен на совершенствование законодательства в целях обеспечения национальной безопасности республики. Документ вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.