Первые пролёты автомобильной части Крымского моста установят уже в январе

Первые два пролёта левой стороны автомобильной части Крымского моста будут установлены уже в текущем месяце, ещё два — в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора в телеграм-канале.

"Надвижку первых двух пролётов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения для движения автотранспорта. В следующем месяце заменят ещё два поврежденных пролёта", — говорится в сообщении.