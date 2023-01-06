Первые пролёты автомобильной части Крымского моста установят уже в январе
Первые два пролёта левой стороны автомобильной части Крымского моста будут установлены уже в текущем месяце, ещё два — в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора в телеграм-канале.
"Надвижку первых двух пролётов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения для движения автотранспорта. В следующем месяце заменят ещё два поврежденных пролёта", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ремонтные работы на Крымском мосту проводятся круглосуточно. Планируется, что автодорожная часть объекта будет полностью восстановлена к марту текущего года.
Ранее сообщалось, что на Крымском мосту открыли движение машин по отремонтированной части дороги. Напомним, 8 октября там произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено два пролёта дорожного полотна. По словам президента России Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов. За соучастие в теракте задержаны граждане РФ, Украины и Армении.