Принц Гарри сделал шокирующее признание в убийстве 25 человек в Афганистане
Sky News: Принц Гарри признался, что убил 25 человек во время службы в Афганистане
Британский телеканал Sky News опубликовал отрывок из автобиографической книги принца Гарри, где тот рассказал, что убил 25 человек во время воинской службы в Афганистане.
"Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил. Итак, моё число — 25", — цитирует телеканал отрывок из книги герцога Сассекского.
По словам Гарри, убийства боевиков "не наполняли его удовлетворением", при этом он также признался, что не испытывал стыда за это. Напомним, британский принц провёл в армии десять лет, в Афганистане он отслужил два срока.
Ранее Лайф писал, что юристы королевской семьи готовятся к выходу провокационной книги принца Гарри. Издание должно появиться в магазинах 10 января.
ТАСС / РА / Victoria Jones