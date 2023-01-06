Принц Гарри сделал шокирующее признание в убийстве 25 человек в Афганистане

Британский телеканал Sky News опубликовал отрывок из автобиографической книги принца Гарри, где тот рассказал, что убил 25 человек во время воинской службы в Афганистане.

"Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил. Итак, моё число — 25", — цитирует телеканал отрывок из книги герцога Сассекского.