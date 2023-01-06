FT: Тайвань намерен создать провайдер спутниковой связи по аналогии Starlink
Тайвань после наблюдения за "успешным применением" Starlink Илона Маска на Украине захотел разработать собственный провайдер спутниковой связи. Об этом сообщает газета Financial Times.
По данным издания, в настоящее время власти островного государства ведут переговоры с некоторыми внутренними и международными инвесторами. Все полученные средства планируется направить в проект Тайваньского космического агентства (TASA), которое, кстати, ещё не введено в эксплуатацию.
"Мы собираемся внедрить в компанию наш проект спутниковой связи на низкой околоземной орбите", — приводит газета слова одного из сотрудников TASA.
При этом в Министерстве цифровых технологий заявили, что должно пройти несколько лет, прежде чем проект TASA заработает.
А ранее украинский министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров заявил, что "на коленях" просил у главы компании SpaceX Илона Маска доступ к Starlink. По его мнению, получение Киевом терминалов спутниковой связи помогло "спасти тысячи жизней".
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