СВР опубликовала документы о планах Британии обвинить СССР в начале Второй мировой войны

В начале Второй мировой войны Великобритания вместе с Францией собиралась выпустить так называемую Голубую книгу, в которой детали англо-советских переговоров 1939 года выставили бы СССР таким образом, будто именно его действия развязали глобальный конфликт. Об этом свидетельствуют рассекреченные архивные документы Службы внешней разведки России (СВР), они доступны на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина.

По данным СВР, сборник из сфабрикованных "документов" планировали опубликовать в декабре 1939 года, но произошла заминка, которая предотвратила его появление. В то время английский посол Уильям Сидс находился в СССР, и публикацию отложили до его возвращения в Лондон, поскольку именно он являлся автором некоторых документов, в связи с чем его пребывание в СССР в момент выхода книги могло бы поставить его в неудобное положение. Тем не менее после приезда Сидса в Британию книга так и не была опубликована. Согласно данным советской разведки, выход сборника был отложен и позже из-за намерений французов изменить текст, чтобы книга стала ещё более антисоветской.