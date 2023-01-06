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6 января, 08:37

На Западе признали утрату главной роли мирового гегемона из-за России

Junge Welt: Страны Запада утратили главную роль на мировой арене из-за России

Запад утратил главную роль на мировой арене из-за "беспрецедентного восстания" незападных государств против порядка, который десятилетиями устанавливали США с Евросоюзом. К такому выводу пришёл декан Института финансовых исследований при Китайском народном университете Йорг Кронауэр в статье для немецкого издания Junge Welt.

По его словам, основным доказательством данной тенденции является отказ большинства незападных стран вводить антироссийские санкции в ответ на спецоперацию на Украине. Большинство государств, констатирует Кронауэр, до сих пор не предприняли никаких конкретных шагов в адрес Москвы, что говорит о стремлении мира к самостоятельности и независимости.

"Всё больше и больше незападных государств — прежде всего Китай, Индия и Россия — растут экономически, в то время как Запад утрачивает лидерство в экономической сфере", — подчёркивается в материале.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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