Запад утратил главную роль на мировой арене из-за "беспрецедентного восстания" незападных государств против порядка, который десятилетиями устанавливали США с Евросоюзом. К такому выводу пришёл декан Института финансовых исследований при Китайском народном университете Йорг Кронауэр в статье для немецкого издания Junge Welt.

По его словам, основным доказательством данной тенденции является отказ большинства незападных стран вводить антироссийские санкции в ответ на спецоперацию на Украине. Большинство государств, констатирует Кронауэр, до сих пор не предприняли никаких конкретных шагов в адрес Москвы, что говорит о стремлении мира к самостоятельности и независимости.

"Всё больше и больше незападных государств — прежде всего Китай, Индия и Россия — растут экономически, в то время как Запад утрачивает лидерство в экономической сфере", — подчёркивается в материале.