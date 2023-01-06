Сборы нового "Аватара" в мире превысили 1,5 миллиарда долларов

Кассовые сборы фильма "Аватар: Путь воды" во всём мире превысили отметку в полтора миллиарда долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Так, долгожданная картина обогнала "Топ Ган: Мэверик" и стала самым кассовым фильмом 2022 года. Сейчас новый "Аватар" занимает десятое место в топе самых кассовых фильмов за всю историю.

При этом уже в конце декабря кассовые сборы "Аватара" всего за две недели после премьеры официально превысили отметку в $1 млрд.