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6 января, 09:48

Сборы нового "Аватара" в мире превысили 1,5 миллиарда долларов

"Аватар: Путь воды" стал самым кассовым фильмом 2022 года со сбором в $1,5 млрд

<p>Постер к фильму Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды". Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Постер к фильму Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды". Обложка © Kinopoisk.ru

Кассовые сборы фильма "Аватар: Путь воды" во всём мире превысили отметку в полтора миллиарда долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Так, долгожданная картина обогнала "Топ Ган: Мэверик" и стала самым кассовым фильмом 2022 года. Сейчас новый "Аватар" занимает десятое место в топе самых кассовых фильмов за всю историю.

При этом уже в конце декабря кассовые сборы "Аватара" всего за две недели после премьеры официально превысили отметку в $1 млрд.

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Ранее Лайф писал, что из "Аватара-2" вырезали десять минут и Джеймс Кэмерон объяснил причину. Режиссёр также сообщил, что пытался найти идеальный баланс между "светом и тьмой", избавившись от уродства.

Ирина Фальке

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