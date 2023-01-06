Сборы нового "Аватара" в мире превысили 1,5 миллиарда долларов
"Аватар: Путь воды" стал самым кассовым фильмом 2022 года со сбором в $1,5 млрд
Постер к фильму Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды". Обложка © Kinopoisk.ru
Кассовые сборы фильма "Аватар: Путь воды" во всём мире превысили отметку в полтора миллиарда долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Так, долгожданная картина обогнала "Топ Ган: Мэверик" и стала самым кассовым фильмом 2022 года. Сейчас новый "Аватар" занимает десятое место в топе самых кассовых фильмов за всю историю.
При этом уже в конце декабря кассовые сборы "Аватара" всего за две недели после премьеры официально превысили отметку в $1 млрд.
Ранее Лайф писал, что из "Аватара-2" вырезали десять минут и Джеймс Кэмерон объяснил причину. Режиссёр также сообщил, что пытался найти идеальный баланс между "светом и тьмой", избавившись от уродства.