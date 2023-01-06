В США призвали перестать помогать Киеву после отказа Зеленского от перемирия в Рождество
Конгрессмен Госар раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня на Рождество
Член Конгресса США Пол Госар призвал американские власти перестать финансово поддерживать Киев после отказа президента Украины Владимира Зеленского от рождественского перемирия, предложенного российским лидером Владимиром Путиным. При этом конгрессмен признался, что подобная позиция украинской стороны в данной ситуации не вызвала у него удивления.
"Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт", — написал Госар на своей странице в Twitter.
Накануне Лайф писал, что Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января до 00:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам. При этом Зеленский отверг идею о рождественском перемирии.
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