В США призвали перестать помогать Киеву после отказа Зеленского от перемирия в Рождество

Член Конгресса США Пол Госар призвал американские власти перестать финансово поддерживать Киев после отказа президента Украины Владимира Зеленского от рождественского перемирия, предложенного российским лидером Владимиром Путиным. При этом конгрессмен признался, что подобная позиция украинской стороны в данной ситуации не вызвала у него удивления.