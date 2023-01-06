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6 января, 10:10

Мантуров заявил, что в Мариуполе восстановят работу порта и судоремонтного завода

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе визита в Мариуполь заявил, что работа Азовского судоремонтного завода и порта будет восстановлена. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Денис Мантуров выразил мнение, что необходимо комплексно рассмотреть работу Азовского судоремонтного завода и Мариупольского порта. И отметил, что совместными усилиями с заводами из других российских регионов промышленные предприятия города будут восстановлены", — написал Пушилин.

Как заметил врио главы ДНР, сейчас для региона важно воссоздать тот промышленный потенциал, который был и остаётся у Донбасса. По его словам, для этого есть все возможности с учётом подходов и программ, которые имеются в РФ.

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ТАСС / Пресс-служба президента РФ

Артур Белкин

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