Мантуров заявил, что в Мариуполе восстановят работу порта и судоремонтного завода

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе визита в Мариуполь заявил, что работа Азовского судоремонтного завода и порта будет восстановлена. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Денис Мантуров выразил мнение, что необходимо комплексно рассмотреть работу Азовского судоремонтного завода и Мариупольского порта. И отметил, что совместными усилиями с заводами из других российских регионов промышленные предприятия города будут восстановлены", — написал Пушилин.

Как заметил врио главы ДНР, сейчас для региона важно воссоздать тот промышленный потенциал, который был и остаётся у Донбасса. По его словам, для этого есть все возможности с учётом подходов и программ, которые имеются в РФ.