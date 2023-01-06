В Латвии заявили, что Касема задержали по подозрению в "нарушении санкций Евросоюза"

Шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема задержали в Риге по подозрению в нарушении санкций ЕС. Об этом сообщили в Службе госбезопасности Латвии. При этом статья о шпионаже в сообщении не фигурирует.

Как указывается в заявлении, Служба госбезопасности задержала гражданина Латвии 3 января по подозрению в "предоставлении экономических ресурсов" стороне, находящейся под санкциями. Это произошло в рамках уголовного производства. При этом в сообщении не называется фамилия Касема, его именуют "сотрудником агентства "Россия сегодня", который "организует создание контента". Журналисту присвоен статус подозреваемого.