В Латвии заявили, что Касема задержали по подозрению в "нарушении санкций Евросоюза"
Служба госбезопасности Латвии: Марат Касем задержан по подозрению в "нарушении санкций ЕС"
Шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема задержали в Риге по подозрению в нарушении санкций ЕС. Об этом сообщили в Службе госбезопасности Латвии. При этом статья о шпионаже в сообщении не фигурирует.
Как указывается в заявлении, Служба госбезопасности задержала гражданина Латвии 3 января по подозрению в "предоставлении экономических ресурсов" стороне, находящейся под санкциями. Это произошло в рамках уголовного производства. При этом в сообщении не называется фамилия Касема, его именуют "сотрудником агентства "Россия сегодня", который "организует создание контента". Журналисту присвоен статус подозреваемого.
Лайф ранее писал, что латвийские спецслужбы задержали в Риге шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема. Изначально сообщалось, что ему вменяют шпионаж и нарушение антироссийских санкций. Накануне прошёл суд, который избрал ему в качестве меры пресечения заключение под стражу. Касема уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. Адвокат журналиста до сих пор не получил материалы дела.
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