Украина благодаря Западу поднялась на семь строчек в рейтинге сильнейших армий мира
Украина заняла 15-е место в списке сильнейших армий мира по версии Global Firepower
Поставки Западом огромного количества военной техники и несколько волн мобилизации в стране помогли Украине занять 15-е место в рейтинге самых сильных армий мира. Список публикует портал Global Firepower.
Так, ВСУ по военной мощи обогнали Польшу, Израиль и Австралию, тогда как ещё год назад украинская армия находилась на 22-й строчке. Лидирующие позиции в списке традиционно заняли США, Россия и Китай. Как отмечают авторы рейтинга, усиление украинской армии связано с финансовой и военной помощью со стороны западных стран.
"Наступивший 2023 год станет критическим в ходе российско-украинского конфликта, поскольку сложности длительных боевых действий против более крупной соседней державы в конечном итоге выявятся", — пишут аналитики.
Ранее Лайф писал, что армия КНДР получила 30 сверхкрупных РСЗО, способных нести ядерные боеголовки. На церемонии передачи выступил с речью северокорейский лидер Ким Чен Ын.
ТАСС / AP Photo