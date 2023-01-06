Украина благодаря Западу поднялась на семь строчек в рейтинге сильнейших армий мира

Поставки Западом огромного количества военной техники и несколько волн мобилизации в стране помогли Украине занять 15-е место в рейтинге самых сильных армий мира. Список публикует портал Global Firepower.

Так, ВСУ по военной мощи обогнали Польшу, Израиль и Австралию, тогда как ещё год назад украинская армия находилась на 22-й строчке. Лидирующие позиции в списке традиционно заняли США, Россия и Китай. Как отмечают авторы рейтинга, усиление украинской армии связано с финансовой и военной помощью со стороны западных стран.