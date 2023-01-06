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Регион
Опубликовано 6 января 2023, 11:25
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Российские войска за сутки уничтожили до 80 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Российские войска ведут успешное наступление на Донецком направлении, за прошедшие сутки было уничтожено до 80 бойцов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе наступательных действий российских войск, а также непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — сказал он в ходе брифинга.

Также на этом направлении в ходе боёв украинские войска лишились двух танков, трёх боевых машин пехоты и пяти автомобилей, добавил Конашенков.

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Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли Донецк во время установленного Россией режима прекращения огня. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска работали из натовской артиллерии: всего по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

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VK / Минобороны России

Наталья Исакова
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