Метеоролог назвал причину резкого наступления аномальных морозов

Температура воздуха 6 и 7 января в Москве ожидается на 15–17 градусов ниже нормы. Что стало причиной резкого похолодания в европейской части России, рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Над Полярным полюсом сформировался мощный антициклон. <...> Воздушные массы, которые сформировались над очень холодными акваториями Северного Ледовитого океана, смещаются на запад. Уже холодно на севере Урала и Северо-Востоке европейской территории, в Коми, Архангельской области. Эти северо-восточные ветры обусловят очень низкую температуру 20–22 градуса мороза в Москве и по области до 25", — объяснил эксперт.

Помимо переноса холодных воздушных масс роль также играет отсутствие "облачного покрывала", из-за которого температура снижается ещё на 2–4 градуса, добавил Вильфанд. При этом рассчитывать на потепление днём не стоит.

Самые высокие температуры в Москве будут в диапазоне 19–21 градус мороза, а в Московской области — даже до 22–23. По словам Вильфанда, эта рождественская ночь запомнится надолго: ночная температура на 7 января составит минус 24–26 градусов, а в Подмосковье — минус 29.

Оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье действует с 21:00 5 января до 21:00 7 января. Также до 12:00 6 января из-за гололедицы объявлен жёлтый уровень погодной опасности.