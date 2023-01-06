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Опубликовано 6 января 2023, 11:33

ВС РФ за сутки ликвидировали свыше 50 украинских бойцов в ДНР и Запорожье

Минобороны: ВСУ потеряли более 50 бойцов на Южно-Донецком направлении

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по сосредоточениям живой силы и техники в районах населённых пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское ДНР и Дорожнянка Запорожской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.

Вместе с тем за минувшие сутки войска ВС РФ уничтожили один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа ВСУ.

Российские военные за сутки уничтожили более 180 бойцов ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные за сутки уничтожили более 180 бойцов ВСУ на Южнодонецком направлении

Как уточнили в военном ведомстве днём ранее, российские средства ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и 21 беспилотник. БПЛА были сбиты в небе над ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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