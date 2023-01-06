ВС РФ за сутки ликвидировали свыше 50 украинских бойцов в ДНР и Запорожье

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по сосредоточениям живой силы и техники в районах населённых пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское ДНР и Дорожнянка Запорожской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.

Вместе с тем за минувшие сутки войска ВС РФ уничтожили один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа ВСУ.