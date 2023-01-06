Российские военные уничтожили свыше 40 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. За минувшие сутки украинская армия лишилась более 40 бойцов на Купянском направлении.
"В результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое в Харьковской области и Новосёловское в Луганской Народной Республике было уничтожено более 40 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, в ходе выполнения задач спецоперации российским бойцам на Купянском направлении удалось уничтожить один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля противника.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли Донецк во время установленного Россией режима прекращения огня. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска работали из натовской артиллерии: всего по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
VK / Минобороны России