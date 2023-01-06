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Опубликовано 6 января 2023, 11:35

Российские военные уничтожили свыше 40 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. За минувшие сутки украинская армия лишилась более 40 бойцов на Купянском направлении.

"В результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое в Харьковской области и Новосёловское в Луганской Народной Республике было уничтожено более 40 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе выполнения задач спецоперации российским бойцам на Купянском направлении удалось уничтожить один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля противника.

Российские войска за сутки уничтожили до 80 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Российские войска за сутки уничтожили до 80 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли Донецк во время установленного Россией режима прекращения огня. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска работали из натовской артиллерии: всего по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.


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VK / Минобороны России

Наталья Исакова
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