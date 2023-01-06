Российские военные уничтожили свыше 40 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. За минувшие сутки украинская армия лишилась более 40 бойцов на Купянском направлении.

"В результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое в Харьковской области и Новосёловское в Луганской Народной Республике было уничтожено более 40 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе выполнения задач спецоперации российским бойцам на Купянском направлении удалось уничтожить один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля противника.