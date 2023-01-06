В Белоруссию прибыл ещё один эшелон с российскими БТР и броневиками

На территорию Белоруссии прибыл ещё один эшелон с российской военной техникой. В пресс-службе Минобороны республики уточнили, что бронированные автомобили и бронетранспортёры предназначены для региональной группировки войск двух стран.

"В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации", — говорится в сообщении.