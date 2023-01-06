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6 января, 11:51

В Белоруссию прибыл ещё один эшелон с российскими БТР и броневиками

<p>Обложка © <a href="https://www.mil.by/ru/news/156994/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны Белоруссии</a></p>

Обложка © Минобороны Белоруссии

На территорию Белоруссии прибыл ещё один эшелон с российской военной техникой. В пресс-службе Минобороны республики уточнили, что бронированные автомобили и бронетранспортёры предназначены для региональной группировки войск двух стран.

"В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации", — говорится в сообщении.

РФ и Белоруссия продолжают наращивание совместной группировки войск и планируют провести учения

РФ и Белоруссия продолжают наращивание совместной группировки войск и планируют провести учения

Ранее сегодня Лайф писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области. Там он, в частности, заслушал доклад представителя ВС РФ, который сообщил о завершении боевого слаживания частей региональной группировки войск.

Наталья Исакова

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