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Регион
Опубликовано 6 января 2023, 11:40
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Российские истребители сбили в ДНР украинский штурмовик Су-25

Истребительная авиация ВКС РФ сбила вражеский штурмовик Су-25 ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Марьевка в ДНР сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков в рамках брифинга.

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Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские истребители сбили в небе над ДНР украинский фронтовой бомбардировщик Су-24.

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Shutterstock / Vitalii Masliukov

Ирина Фальке
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