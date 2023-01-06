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6 января, 11:40

Российские истребители сбили в ДНР украинский штурмовик Су-25

Истребительная авиация ВКС РФ сбила вражеский штурмовик Су-25 ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Марьевка в ДНР сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков в рамках брифинга.

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Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские истребители сбили в небе над ДНР украинский фронтовой бомбардировщик Су-24.

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Shutterstock / Vitalii Masliukov

Ирина Фальке

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