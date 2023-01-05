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5 января, 14:40

РФ и Белоруссия продолжают наращивание совместной группировки войск и планируют провести учения

Россия и Белоруссия планируют провести совместные лётно-тактические учения сил, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск. Как сообщили в Минобороны союзной республики, от РФ в мероприятиях примет участие воинское формирование ВКС.

"В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ [сил], планируется проведение совместного лётно-тактического учения", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в министерстве заявили о продолжении наращивания региональной группировки. Так, в страну продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника Вооружённых сил Российской Федерации. С новоприбывшими подразделениями запланировано проведение боевого слаживания.

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Лайф писал, что в Совете безопасности Белоруссии допустили наращивание совместной группировки войск. По словам госсекретаря органа Александра Вольфовича, существующие правила не диктуют каких-либо ограничений на её размер.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Шандрыголов

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