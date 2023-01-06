Врач объяснила, как оказать первую помощь при обморожении и холодовой аллергии

В холодное время года важно сохранять температуру тела в пределах нормы: сильное отклонение от неё может привести к различным нарушениям. О том, как проявляется холодовая аллергия и как распознать обморожение, рассказала в беседе с RT дерматолог-косметолог Ирина Котова.

По словам врача, о наличии холодовой крапивницы человек, как правило, знает ещё с детства, а у кого-то она появляется в подростковом возрасте, когда меняется гормональный фон. Так, при низкой температуре кожа покрывается волдырями.

"Это может сопровождаться зудом, отёком. Так работает вегетативная нервная система у человека. Как правило, это не несёт функциональной нагрузки на организм. Можно использовать местные антигистаминные средства, чтобы быстро снять реакцию", — посоветовала Котова.

Если человек в мороз длительное время находится на открытом воздухе, у него могут начаться покалывания и неприятные ощущения, что может сигнализировать об обморожении. К этим симптомам добавляются покраснения, в более запущенной стадии — отёк, болезненность, далее могут возникать некротические изменения, предупредила дерматолог.

"Необходимо согреть, растереть кожу, восстановить кровообращение. Можно варежкой аккуратно. Если присоединяется кожная реакция или кожа травмирована — тереть не нужно. Важно согреться, можно под воду тёплую (комнатной температуры), наружно нанести средства на основе пантенола. Нужно стараться надевать что-то из натуральной шерсти", — посоветовала врач.