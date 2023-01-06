Хоккеист Панарин и дочь экс-тренера сборной России Знарка впервые стали родителями
У хоккеиста Артемия Панарина и Алисы Знарок родился сын
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wagsofrangerstown
Российский нападающий хоккейного клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и его супруга Алиса Знарок впервые стали родителями. Как рассказал "Матч ТВ" тренер Алексей Ковалёв, у пары родился сын.
"Просто сейчас к Артемию так легко в гости не зайдёшь. У него пополнение в семье, и пока не до прогулок со знакомыми. Кто у них родился? По-моему, мальчик", — рассказал Ковалёв.
Отметим, что супруга Панарина Алиса является дочерью бывшего главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка.
Ранее Лайф сообщал, что в Московской области в новогоднюю ночь родилось 27 детей, 13 мальчиков и 14 девочек.