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6 января, 12:57

Хоккеист Панарин и дочь экс-тренера сборной России Знарка впервые стали родителями

У хоккеиста Артемия Панарина и Алисы Знарок родился сын

<p>Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wagsofrangerstown</p>

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wagsofrangerstown

Российский нападающий хоккейного клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин и его супруга Алиса Знарок впервые стали родителями. Как рассказал "Матч ТВ" тренер Алексей Ковалёв, у пары родился сын.

"Просто сейчас к Артемию так легко в гости не зайдёшь. У него пополнение в семье, и пока не до прогулок со знакомыми. Кто у них родился? По-моему, мальчик", — рассказал Ковалёв.

Отметим, что супруга Панарина Алиса является дочерью бывшего главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка.

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