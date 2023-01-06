Биолог допустил появление более опасного штамма ковида, чем "омикрон"

Вероятность появления нового штамма коронавируса, который сможет вытеснить "омикрон", исключать нельзя, утверждает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

"Новый вариант коронавируса может возникнуть случайно. Сейчас нет никаких оснований думать, что это непременно произойдёт. Это всегда неожиданно, как следствие ошибки в передаче кода копирования цепей нуклеиновой кислоты", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Эксперт напомнил, что вероятность появления нового штамма возрастает с увеличением количества болеющих. Эволюция вируса может пойти разными путями, и теоретически может появиться штамм с усиленными патогенными свойствами, предположил Аграновский. При этом он напомнил, что появление нового штамма невозможно контролировать, но к этому надо готовиться.

"Например, менять вакцины, если понадобится. Сейчас, грубо говоря, от "омикрона" ставить вакцины нужно только людям с пониженным иммунитетом, с хроническими заболеваниями. Им надо делать прививки каждые шесть месяцев. А здоровым можно и не делать, потому что шанс умереть от "омикрона" ничтожен. Но если появится новый штамм, то уже на него надо нацеливать вакцину типа "Спутник", — объяснил биолог.