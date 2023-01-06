Соцфонд РФ одобрил выплату единого пособия на 80 тысяч детей до 17 лет

Социальный фонд России назначил единое пособие на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет, выплаты которого начнутся на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

"Всего к настоящему времени в Социальный фонд поступило 670 тысяч заявлений на новую выплату. Их приём начался с 28 декабря на портале "Госуслуги", а 4 января обращения родителей за пособием также принимали клиентские службы Социального фонда. Они работали по специальному графику, чтобы россияне могли оформить средства и обратиться по другим услугам", — отмечается в тексте сообщения.

Рассмотрение заявлений началось 3 января, а выделенные средства будут перечислены на счёт, который был указан при оформлении. Кроме того, Соцфонд одобрил 33 тысячи заявлений на первенцев в возрасте до трёх лет, которые появились в семьях до конца прошлого года. Отметим, что теперь выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам.

"Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребёнка до трёх лет, две ежемесячные выплаты на детей от трёх до восьми лет и детей от восьми до семнадцати лет, а также ежемесячная выплата по беременности", — указывается в сообщении.