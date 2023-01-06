Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира

Лидером рейтинга стали США, на третьей строчке расположилась армия Китая. В топ-5 также вошли Индия и Великобритания. Отметим, что за год положение ВС РФ в рейтинге никак не изменилось. Добавим, что по целому ряду оцениваемых показателей, таких как РСЗО или же корветы, Россия заняла первое место.