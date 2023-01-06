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6 января, 15:34

Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира

Global Firepower: Армия России заняла второе место в глобальном рейтинге

Армия России заняла второе место в рейтинге вооружённых сил 145 стран мира по версии портала Global Firepower.

Лидером рейтинга стали США, на третьей строчке расположилась армия Китая. В топ-5 также вошли Индия и Великобритания. Отметим, что за год положение ВС РФ в рейтинге никак не изменилось. Добавим, что по целому ряду оцениваемых показателей, таких как РСЗО или же корветы, Россия заняла первое место.

Армия России уничтожила три разведывательные группы ВСУ на Краснолиманском направлении

Армия России уничтожила три разведывательные группы ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф сообщал, что Украина заняла 15-е место в рейтинге сильнейших армий мира. Произошло это исключительно благодаря западной помощи.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Артур Белкин

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