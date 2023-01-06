В техническом помещении здания МИД РФ сработала пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация сработала в одном из технических помещений здания МИД РФ. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
В техническом помещении здания МИД РФ сработала пожарная сигнализация. Видео © Telegram / Мария Захарова
По её словам, на месте ЧП работают сотрудники МЧС, а информация о возгорании в рабочих помещениях, которая ранее появилась в Сети, не соответствует действительности. На опубликованных кадрах видно множество пожарных машин возле здания ведомства, а также работающих сотрудников МЧС. О пострадавших не сообщается. Захарова уточнила, что вероятная причина ЧП — короткое замыкание.
Ранее Лайф рассказывал, что трёхэтажный ресторан "Тарас Бульба" загорелся утром 1 января. По данным источника Лайфа, в деревянном здании на Садовом кольце обрушились перекрытия. Пожар локализовали на площади 200 квадратных метров.
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Telegram / Мария Захарова