В техническом помещении здания МИД РФ сработала пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация сработала в одном из технических помещений здания МИД РФ. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По её словам, на месте ЧП работают сотрудники МЧС, а информация о возгорании в рабочих помещениях, которая ранее появилась в Сети, не соответствует действительности. На опубликованных кадрах видно множество пожарных машин возле здания ведомства, а также работающих сотрудников МЧС. О пострадавших не сообщается. Захарова уточнила, что вероятная причина ЧП — короткое замыкание.