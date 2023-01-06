"Хватит травить журналистов!": Киселёв и Бутина вышли на акцию в поддержку задержанного Марата Касема

Акция в поддержку шеф-редактора агентства "Sputnik Литва" Марата Касема, задержанного накануне в Риге, прошла у латвийского посольства в Москве. У здания дипмиссии собрались несколько десятков человек, в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, директор по коммуникациям медиагруппы Пётр Лидов, а также депутат Госдумы Мария Бутина.

Акция в поддержку Марата Касема у латвийского посольства в Москве. Видео © Telegram / Мария Бутина

"На акции в поддержку журналиста Марата Касема, задержанного без оснований в Риге, вышли вместе с моими коллегами Петром Лидовым и Дмитрием Киселёвым. Спасибо, друзья! Сейчас, как никогда, встать единым фронтом!" — написала Бутина в телеграм-канале и опубликовала кадры с акции солидарности.

Собравшиеся требовали немедленно освободить журналиста и скандировали: "Хватит травить журналистов!". У них в руках также были плакаты с надписями: "Свободу Марату Касему", "Марат, мы с тобой!", "Руки прочь от российских журналистов", "Что там со свободой слова, Латвия?", "Свобода слова в свободном падении".