SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 января, 15:02

"Хватит травить журналистов!": Киселёв и Бутина вышли на акцию в поддержку задержанного Марата Касема

Киселёв и Бутина вышли на акцию в поддержку задержанного в Латвии журналиста Марата Касема

Акция в поддержку шеф-редактора агентства "Sputnik Литва" Марата Касема, задержанного накануне в Риге, прошла у латвийского посольства в Москве. У здания дипмиссии собрались несколько десятков человек, в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, директор по коммуникациям медиагруппы Пётр Лидов, а также депутат Госдумы Мария Бутина.

Акция в поддержку Марата Касема у латвийского посольства в Москве. Видео © Telegram / Мария Бутина

"На акции в поддержку журналиста Марата Касема, задержанного без оснований в Риге, вышли вместе с моими коллегами Петром Лидовым и Дмитрием Киселёвым. Спасибо, друзья! Сейчас, как никогда, встать единым фронтом!" — написала Бутина в телеграм-канале и опубликовала кадры с акции солидарности.

Собравшиеся требовали немедленно освободить журналиста и скандировали: "Хватит травить журналистов!". У них в руках также были плакаты с надписями: "Свободу Марату Касему", "Марат, мы с тобой!", "Руки прочь от российских журналистов", "Что там со свободой слова, Латвия?", "Свобода слова в свободном падении".

Москалькова обратилась в ООН по факту задержания в Латвии Марата Касема

Москалькова обратилась в ООН по факту задержания в Латвии Марата Касема

Напомним, Марат Касем работает шеф-редактором "Sputnik Литва" в Москве (медиагруппа "Россия сегодня"), а также является гражданином Латвии. В конце декабря журналист приехал в Ригу по семейным обстоятельствам, где затем был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу. Задержание Касема стало местью латвийских властей за его работу на российское СМИ.

Обложка ©

Telegram / Мария Бутина

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров