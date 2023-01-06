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6 января, 14:39

Учитель физики из Нальчика стал победителем конкурса "Классная тема!"

<p>Победитель конкурса "Классная тема" Аслан Кашежев с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Обложка © Предоставлена Лайфу</p>

Победитель конкурса "Классная тема" Аслан Кашежев с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Обложка © Предоставлена Лайфу

Педагог из Нальчика кандидат физических наук Аслан Кашежев стал победителем конкурса учителей "Классная тема!" и обладателем заветного приза — собственного авторского шоу на федеральном телеканале. Всероссийский проект создан по поручению президента РФ Владимира Путина телеканалом "Россия-1" и Министерством просвещения РФ при поддержке VK.

Всего в финале конкурса приняли участие семь человек, которые представили в эфире телеканала "Россия-1" собственные оригинальные уроки. Так, за звание лучшего педагога страны, помимо Кашежева, боролись: учитель истории из Санкт-Петербурга Ксения Медведева, учитель математики из Белгорода Юлия Симакова, учитель биологии из Владивостока Екатерина Лопаткина, учитель географии из Подольска Павел Красновид, учитель русского языка из города Великие Луки Татьяна Рассолова и учитель химии из Калуги Наталия Тараканова. Запись программы опубликована в сообществе проекта в соцсети "ВКонтакте".

"Это зрелищное шоу, уверен, только начало большого пути, на котором мы повстречаем ярких, отзывчивых, эрудированных, талантливых учителей, которые творчески подходят к каждому уроку и становятся примером для детей", — прокомментировал результаты проекта глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Утверждена единая программа дошкольного образования

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Ранее сообщалось, что почти два миллиона школьников повысили цифровую грамотность на олимпиаде "Безопасный интернет", организованной образовательной платформой "Учи.ру" и VK. Среди российских регионов в мероприятии больше всего приняли участие подростки из Московской, Челябинской, Кемеровской, Волгоградской областей и Ставропольского края.

Наталья Исакова

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