Учитель физики из Нальчика стал победителем конкурса "Классная тема!"

Педагог из Нальчика кандидат физических наук Аслан Кашежев стал победителем конкурса учителей "Классная тема!" и обладателем заветного приза — собственного авторского шоу на федеральном телеканале. Всероссийский проект создан по поручению президента РФ Владимира Путина телеканалом "Россия-1" и Министерством просвещения РФ при поддержке VK.

Всего в финале конкурса приняли участие семь человек, которые представили в эфире телеканала "Россия-1" собственные оригинальные уроки. Так, за звание лучшего педагога страны, помимо Кашежева, боролись: учитель истории из Санкт-Петербурга Ксения Медведева, учитель математики из Белгорода Юлия Симакова, учитель биологии из Владивостока Екатерина Лопаткина, учитель географии из Подольска Павел Красновид, учитель русского языка из города Великие Луки Татьяна Рассолова и учитель химии из Калуги Наталия Тараканова. Запись программы опубликована в сообществе проекта в соцсети "ВКонтакте".

"Это зрелищное шоу, уверен, только начало большого пути, на котором мы повстречаем ярких, отзывчивых, эрудированных, талантливых учителей, которые творчески подходят к каждому уроку и становятся примером для детей", — прокомментировал результаты проекта глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.