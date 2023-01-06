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6 января, 14:35

Россияне рассказали, каким видят идеальный отпуск

OneTwoTrip: Большинство россиян назвали идеальным отпуском отдых у моря

Большинство россиян выбрали активный отдых в тёплой стране у моря вместе с близкими в качестве идеального варианта отпуска. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip приводит "Газета.ru".

Так, лучшим транспортом для поездки большинство участников опроса (91%) назвали самолёт, лишь 9% любят путешествовать на поезде. Большинство (80%) также предпочитает жаркие страны, зимняя активность по душе лишь 20%.

Ещё 72% хотят отправиться в поездку с семьёй или с партнёром, а 28% предпочли бы отдых с друзьями. При этом 71% мечтают уехать в тихое место без людей, тогда как остальные готовы провести отпуск в мегаполисе.

Также большинство россиян (69%) назвали отпуском мечты отдых за границей, а внутри страны любят путешествовать только 31% туристов. Остановиться многие (67%) хотели бы в отеле, и только треть опрошенных предпочитают апартаменты.

60% туристов назвали идеальным отпуск у моря, а 40% — отдых в горах. Активному времяпрепровождению отдали предпочтение 57%, 43% признались, что мечтают отдохнуть без суеты. При этом вкусы по длительности путешествия разделились почти поровну: 51% хотят отдыхать 2–3 недели, а 49% хватит и 7 дней.

Путешествия в главном цвете 2023-го: Куда ехать за "пульсирующим красным"

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Ранее опрос OneTwoTrip показал, какие три направления особенно интересуют российских туристов в первом месяце 2023 года.

Обложка ©

Pexels

Ирина Фальке

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