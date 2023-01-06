Дизайнер назвала стиль интерьера, который покорит сердца россиян в 2023 году

Стиль ар-деко станет одним из главных интерьерных трендов в 2023 году, ведь именно сейчас он находится на пике своей популярности. Об этом "Газете.ru" рассказала интерьерный дизайнер, директор по продукту Mr.Doors Ксения Кузнецова.

"Ар-деко на пике популярности — его царственность, благородство, эстетика определённо завоюют сердца россиян. Утончённость и выразительность, золотые детали и интересные формы, сочетание глянца и матовых поверхностей, стекло и подсветка — эти эффектные приёмы помогут создать особенную атмосферу для ценителей изысканности", — рассказала Кузнецова.

По словам специалиста, ар-деко сможет поддержать тренд на линии в интерьере, которые зрительно увеличивают ввысь или же расширяют имеющееся пространство. Кроме того, обратить внимание стоит на форму мебели и предметов декора. Так, свою актуальность в новом году получат округлые формы, мода на которые пришла к нам в 2022-м.