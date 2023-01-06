В Кисловодском цирке тигрицы устроили жёсткую драку, перепугав зрителей

Цирковые тигры во время выступления в Кисловодском цирке накинулись друг на друга, в ожесточённой схватке сильно пострадала одна из тигриц. Как сообщает Росгосцирк, из-за ЧП представление пришлось остановить.

Тигры подрались во время циркового выступления в Кисловодске. Видео © Instagram (признан экстремистским и запрещён на территории РФ) / essentuki.live

Раненая тигрица сейчас находится под наблюдением ветеринаров, за её жизнь борются опытные врачи. По словам дрессировщика Ярослава Запашного, предугадать нетипичное поведение тигрицы было невозможно, ту же программу в этот день все тигры отработали на отлично.

Молодая тигрица неожиданно напала на старшую в ходе второго представления. По мнению экспертов, у напавшей самки из-за аномального потепления на юге России в январе период охоты начался раньше, чем обычно. Ранее дрессировщики не наблюдали тигрицу в подобном периоде и не могли предугадать такое поведение.

Показывая старшей тигрице своё превосходство в схватке, нападавшая самка сильно пострадала сама. Работники Кисловодского цирка сделали всё, чтобы как можно скорее разнять дерущихся хищников. В Росгосцирке уточнили, что угрозы для зрителей во время инцидента не было, поскольку по периметру манежа установлены металлические ограждения.