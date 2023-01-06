В Москве на "аурус" стоимостью около 40 млн рублей рухнула глыба льда
В Москве глыба льда разбила припаркованный на обочине "аурус"
В Москве ледяная глыба рухнула на припаркованный российский автомобиль премиум-класса "Аурус". В результате машина, которая стояла у обочины без номеров, получила серьёзные повреждения, сообщают очевидцы в социальных сетях.
В Москве глыба льда разбила припаркованный на обочине "аурус" стоимостью около 40 млн рублей. Видео © VK / "Дорожный патруль"
Судя по снятым с места происшествия кадрам, упавшая глыба помяла крышу и пробила насквозь заднее стекло люксового седана стоимостью около 40 миллионов рублей. Где именно произошёл инцидент, не сообщается. Была ли в тот момент уборка крыши или глыба льда рухнула сама по себе, тоже пока не ясно.
"Стоит красивый "аурус", похоже, в него прилетела сосулька. Крыша — в хлам, заднее стекло — в хлам", — прокомментировал последствия происшествия автор видеоролика.
Ранее Лайф рассказывал, какие неприятности сулит владельцам парковка автомобилей, мешающих уборке снега. Согласно закону, коммунальщики не могут эвакуировать вашу машину, если она мешает уборке снега, но риск получить неприятности всё-таки есть.
VK / "Дорожный патруль"