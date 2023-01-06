В Москве на "аурус" стоимостью около 40 млн рублей рухнула глыба льда

В Москве ледяная глыба рухнула на припаркованный российский автомобиль премиум-класса "Аурус". В результате машина, которая стояла у обочины без номеров, получила серьёзные повреждения, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Судя по снятым с места происшествия кадрам, упавшая глыба помяла крышу и пробила насквозь заднее стекло люксового седана стоимостью около 40 миллионов рублей. Где именно произошёл инцидент, не сообщается. Была ли в тот момент уборка крыши или глыба льда рухнула сама по себе, тоже пока не ясно.