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6 января, 13:21

Михалков сдал отрицательные тесты на ковид и грипп

Mash: У госпитализированного Михалкова зафиксировали отрицательные тесты на ковид и грипп

Знаменитый советский режиссёр Никита Михалков сдал отрицательные тесты на коронавирус и грипп, а врачи диагностировали у него двустороннюю полисегментированую пневмонию. Об этом пишет Mash.

При этом у Михалкова выявлена дыхательная недостаточность на фоне двусторонней пневмонии. Режиссёр находится в сознании и дышит самостоятельно, а несмотря на тяжёлое состояние, врачи наблюдают умеренно-положительную динамику.

Никиту Михалкова перевели в реанимацию, пишут СМИ

Никиту Михалкова перевели в реанимацию, пишут СМИ

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали 77-летнего режиссёра Никиту Михалкова. Информацию об этом Лайфу подтвердили в его пресс-службе и уточнили, что он был доставлен в больницу с диагнозом грипп.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Артур Белкин

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