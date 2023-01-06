Михалков сдал отрицательные тесты на ковид и грипп

Знаменитый советский режиссёр Никита Михалков сдал отрицательные тесты на коронавирус и грипп, а врачи диагностировали у него двустороннюю полисегментированую пневмонию. Об этом пишет Mash .

При этом у Михалкова выявлена дыхательная недостаточность на фоне двусторонней пневмонии. Режиссёр находится в сознании и дышит самостоятельно, а несмотря на тяжёлое состояние, врачи наблюдают умеренно-положительную динамику.