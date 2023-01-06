Названы продукты, отказ от которых поможет "вернуться к жизни" после застолий
Нутрициолог Выручаева призвала отказаться от блюд с майонезом на новогодних каникулах
Отказ от запекания и жарки блюд в майонезе и в рафинированном масле позволит сохранить хорошее самочувствие на новогодних праздниках. Об этом в беседе с изданием РИАМО рассказала врач-нутрициолог Екатерина Выручаева.
При приготовлении рождественских десертов медик также рекомендует использовать муку не высшего сорта, а цельнозерновую, а для сладости лучше добавить нерафинированный сахар. Кроме того, следует помнить о необходимости соблюдать питьевой режим, тем более что вода помогает минимизировать последствия употребления алкогольных напитков.
При отравлении необходимо использовать сорбенты, которые нейтрализуют вредные вещества из организма. Хорошо зарекомендовали себя препараты, в составе которых есть аминосорб, нутрисорб или зоостерин. Также облегчить самочувствие после несбалансированного питания помогут различные ферменты, к примеру, креон.
Ранее диетолог Маргарита Королёва посоветовала есть больше овощей после праздников и исключить из рациона соль. Она также настоятельно рекомендовала включить в рацион витаминные добавки и употреблять побольше белков натурального происхождения.
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