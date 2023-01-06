Никиту Михалкова перевели в реанимацию, пишут СМИ
"360": Никита Михалков переведён в реанимацию с гриппом и признаками системного воспаления
Известный российский режиссёр Никита Михалков был переведён в реанимацию столичной больницы № 52, где продолжает лечиться от гриппа. Об этом сообщает телеканал "360".
По информации источника, у Михалкова помимо гриппа были выявлены признаки системного воспаления и проблемы с кишечником. Сейчас он находится на низком потоке кислорода, дыхательный процесс у него идёт нормально. За состоянием Михалкова наблюдают врачи.
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали 77-летнего режиссёра Никиту Михалкова. Информацию об этом Лайфу подтвердили в его пресс-службе и уточнили, что он был доставлен в больницу с диагнозом: грипп.
ТАСС / Дмитрий Коробейников