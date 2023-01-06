Никиту Михалкова перевели в реанимацию, пишут СМИ

Известный российский режиссёр Никита Михалков был переведён в реанимацию столичной больницы № 52, где продолжает лечиться от гриппа. Об этом сообщает телеканал "360" .

По информации источника, у Михалкова помимо гриппа были выявлены признаки системного воспаления и проблемы с кишечником. Сейчас он находится на низком потоке кислорода, дыхательный процесс у него идёт нормально. За состоянием Михалкова наблюдают врачи.