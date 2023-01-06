В США заявили о планах Польши, которые нарушат запрет НАТО по Украине

Заявления польских политиков говорят о стремлении Варшавы аннексировать территории Западной Украины, что сегодня противоречит интересам стран НАТО. Таким мнением поделился в интервью на ютуб-канале Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Если внимательно следить за риторикой поляков, то можно заметить, что они говорят о расширении своей территории. <...> Они хотят вернуть контроль над потерянными землями. <...> Это противоречит целям НАТО, я сомневаюсь, что большинство стран альянса поддержат их", — сказал Макгрегор.

Полковник добавил, что поляки считают себя великой нацией и вспоминают, как 400 лет назад Польша была самым крупным европейским государством с сильнейшей армией. По словам Макгрегора, сейчас Варшава хочет обрести былое величие за счёт возвращения территорий, бывших в составе Речи Посполитой, включая Западную Украину и даже Минск.

Со стратегической точки зрения планы Польши не слишком благоразумные и адекватные, считает полковник. Однако ни НАТО, ни США при этом даже не пытаются предотвратить вероятное вступление польских войск на Украину, отметил он.