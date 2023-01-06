В Амстердаме опознали тело пропавшего в 2013 году коллекционера антиквариата из Петербурга

Согласно данным из открытых источников, 65-летний Левин занимался не только коллекционированием, но и контрабандой произведений искусства и антиквариата. В 2001 году в Петербурге его приговорили за нелегальную торговлю к четырём годам лишения свободы с конфискацией имущества. В ходе обыска силовики нашли тайник в его квартире, где были спрятаны десятки старинных икон. В 2013-м Левин вылетел из Петербурга в Испанию с пересадкой в Нидерландах, но дальше его следы теряются. В том же году в реке Эй в Амстердаме был найден труп мужчины, завёрнутый в пластиковый пакет. Местные правоохранители не исключают, что коллекционер-контрабандист мог стать жертвой "российской банды".