В московском отеле нашли мумию женщины в стрингах

В одном из московских отелей в ночь на 2 января обнаружили мумифицированный труп женщины. Как сообщает "Пятый канал", тело лежало на двуспальной кровати в одном из номеров. Причём одета женщина была в бюстье бирюзового цвета и чёрные стринги.

Как передаёт телеканал, по предварительным данным, она умерла не в результате насильственных действий. Скорее всего, к летальному исходу привела передозировка запрещёнными веществами. Как оказалось, 34-летняя умершая была родом из Тюмени.

