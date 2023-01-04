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4 января, 00:00

В московском отеле нашли мумию женщины в стрингах

В отеле в центре Москвы найдено мумифицированное тело женщины

В одном из московских отелей в ночь на 2 января обнаружили мумифицированный труп женщины. Как сообщает "Пятый канал", тело лежало на двуспальной кровати в одном из номеров. Причём одета женщина была в бюстье бирюзового цвета и чёрные стринги.

Как передаёт телеканал, по предварительным данным, она умерла не в результате насильственных действий. Скорее всего, к летальному исходу привела передозировка запрещёнными веществами. Как оказалось, 34-летняя умершая была родом из Тюмени.


В Москве мужчина "воскрес", когда правоохранители стали описывать его "труп"

В Москве мужчина "воскрес", когда правоохранители стали описывать его "труп"

Ранее в квартире на юго-востоке Москвы обнаружили труп мужчины. Тело пролежало несколько дней, из-за чего соседи сперва стали жаловаться на неприятный запах, а позже по стенам одной из квартир вовсе начала сочиться кровь.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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