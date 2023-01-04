Большинство шведов выступили против изменения законов ради вступления в НАТО

Проведённый в Швеции опрос показал, что 79% жителей страны против того, чтобы менять законы и правовые принципы ради удовлетворения требований Турции, относящихся к рассмотрению заявки страны на вступление в НАТО. Об этом пишет Dagens Nyheter.

Издание рассказывает, что большинство респондентов согласились с вариантом ответа, который подразумевает, что нужно "отстаивать шведские законы и принципы как верховенство закона по отношению к Турции". Они полагают, что так нужно поступать, "даже если это отсрочит членство в НАТО".

Лишь 10% опрошенных считают, что главная цель страны — "попытаться как можно быстрее вступить в НАТО". Они уверены, что ради этого можно идти на компромиссы.