Большинство шведов выступили против изменения законов ради вступления в НАТО
Dagens Nyheter: 79% шведов против изменения законов ради одобрения Турцией заявки в НАТО
Проведённый в Швеции опрос показал, что 79% жителей страны против того, чтобы менять законы и правовые принципы ради удовлетворения требований Турции, относящихся к рассмотрению заявки страны на вступление в НАТО. Об этом пишет Dagens Nyheter.
Издание рассказывает, что большинство респондентов согласились с вариантом ответа, который подразумевает, что нужно "отстаивать шведские законы и принципы как верховенство закона по отношению к Турции". Они полагают, что так нужно поступать, "даже если это отсрочит членство в НАТО".
Лишь 10% опрошенных считают, что главная цель страны — "попытаться как можно быстрее вступить в НАТО". Они уверены, что ради этого можно идти на компромиссы.
Напомним, что Швеция и Финляндия ещё в мае 2022 года передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Чтобы это произошло, необходимо согласие всех государств, которые входят в Североатлантический блок. При этом против вступления двух стран в альянс высказались Венгрия и Турция, которая выставила целый ряд условий для вступления. Позднее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что поддерживает решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.