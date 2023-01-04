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Регион
Опубликовано 4 января 2023, 02:10

Большинство шведов выступили против изменения законов ради вступления в НАТО

Dagens Nyheter: 79% шведов против изменения законов ради одобрения Турцией заявки в НАТО

Проведённый в Швеции опрос показал, что 79% жителей страны против того, чтобы менять законы и правовые принципы ради удовлетворения требований Турции, относящихся к рассмотрению заявки страны на вступление в НАТО. Об этом пишет Dagens Nyheter.

Издание рассказывает, что большинство респондентов согласились с вариантом ответа, который подразумевает, что нужно "отстаивать шведские законы и принципы как верховенство закона по отношению к Турции". Они полагают, что так нужно поступать, "даже если это отсрочит членство в НАТО".

Лишь 10% опрошенных считают, что главная цель страны — "попытаться как можно быстрее вступить в НАТО". Они уверены, что ради этого можно идти на компромиссы.

Столтенберг назвал сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Столтенберг назвал сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Напомним, что Швеция и Финляндия ещё в мае 2022 года передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО. Чтобы это произошло, необходимо согласие всех государств, которые входят в Североатлантический блок. При этом против вступления двух стран в альянс высказались Венгрия и Турция, которая выставила целый ряд условий для вступления. Позднее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что поддерживает решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

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Андрей Григорьев
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