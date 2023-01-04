Россияне стали активнее покупать один из крепких алкогольных напитков

В России впервые за несколько лет подскочили продажи водки. Как отметили в Росалкогольрегулировании, этот показатель вырос на 6% с января по ноябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За указанный период было продано 68,8 млн декалитров против 64,9 млн годом ранее. Показатели в производстве соответственно составили 75,4 млн декалитров против 71,6 млн, то есть возросли на 5,3%. По словам экспертов, обычно продажи водки растут не так динамично.

"В кризисных ситуациях реализация и потребление крепкого алкоголя традиционно растут. Но в 2022 году появились и другие факторы, которые влияли на продажи: например, сказались ограничения на полёты в Европу. Средний класс в прошлом году чаще оставался в стране, в несколько раз упали передвижения обеспеченных россиян по миру. А значит, средства, которые люди обычно тратили за границей, расходовали внутри страны, покупая в том числе отечественные крепкие напитки", — рассказал "Известиям" глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По его словам, на продажу этого напитка в том числе повлиял уход из страны зарубежных производителей. Речь идёт более чем о 10 брендах крепкого алкоголя. Из-за этого мужчинам среднего класса пришлось переключиться на отечественный алкоголь: водку, виски, ром и прочее. По данным Росалкогольрегулирования в январе–ноябре 2021 года в стране продали 7,9 млн декалитров крепких напитков, в 2022-м — 10,1 млн, а производство составило 12,3 млн декалитров против 8,7 млн.

Также, по данным ведомства, в 2022 году наблюдался рост контрафактной продажи алкоголя, включая водку. Объёмы продаж увеличились на 3,4% за 11 месяцев, а производство на 10,8%. По словам президента Союза производителей алкогольной продукции Игоря Косарева, рост показал и легальный рынок спиртного. Так, объём уплаченного акциза на водку за 11 месяцев вырос на 17% в сравнении с тем же периодом 2021 года.