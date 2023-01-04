SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 января, 22:49

Россияне стали активнее покупать один из крепких алкогольных напитков

"Известия": В России на 6% выросли продажи водки

В России впервые за несколько лет подскочили продажи водки. Как отметили в Росалкогольрегулировании, этот показатель вырос на 6% с января по ноябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За указанный период было продано 68,8 млн декалитров против 64,9 млн годом ранее. Показатели в производстве соответственно составили 75,4 млн декалитров против 71,6 млн, то есть возросли на 5,3%. По словам экспертов, обычно продажи водки растут не так динамично.

"В кризисных ситуациях реализация и потребление крепкого алкоголя традиционно растут. Но в 2022 году появились и другие факторы, которые влияли на продажи: например, сказались ограничения на полёты в Европу. Средний класс в прошлом году чаще оставался в стране, в несколько раз упали передвижения обеспеченных россиян по миру. А значит, средства, которые люди обычно тратили за границей, расходовали внутри страны, покупая в том числе отечественные крепкие напитки", — рассказал "Известиям" глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По его словам, на продажу этого напитка в том числе повлиял уход из страны зарубежных производителей. Речь идёт более чем о 10 брендах крепкого алкоголя. Из-за этого мужчинам среднего класса пришлось переключиться на отечественный алкоголь: водку, виски, ром и прочее. По данным Росалкогольрегулирования в январе–ноябре 2021 года в стране продали 7,9 млн декалитров крепких напитков, в 2022-м — 10,1 млн, а производство составило 12,3 млн декалитров против 8,7 млн.

Также, по данным ведомства, в 2022 году наблюдался рост контрафактной продажи алкоголя, включая водку. Объёмы продаж увеличились на 3,4% за 11 месяцев, а производство на 10,8%. По словам президента Союза производителей алкогольной продукции Игоря Косарева, рост показал и легальный рынок спиртного. Так, объём уплаченного акциза на водку за 11 месяцев вырос на 17% в сравнении с тем же периодом 2021 года.

Названы самые опасные алкогольные напитки, которые могут убить вашу печень

Названы самые опасные алкогольные напитки, которые могут убить вашу печень

Ранее Лайф писал, что минимальная розничная цена водки с 1 января 2023 года увеличивается с 261 до 281 рубля за 0,5 литра, на коньяк — с 480 до 517 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 348 до 375 рублей за 0,5 литра.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров