В России подорожали водка, коньяк и бренди

Минимальная розничная цена водки с 1 января 2023 года увеличивается с 261 до 281 рубля за 0,5 литра, на коньяк — с 480 до 517 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 348 до 375 рублей за 0,5 литра. Соответствующий приказ Минфин РФ разместил на федеральном портале проектов правовых актов 27 декабря 2022 года.

Согласно документу, минимальная отпускная стоимость бренди составит 289 рублей за 0,5 л вместо 270 рублей, оптовая — 304 вместо 284 рублей. Отпускная цена на коньяк увеличивается с 371 до 397 рублей, оптовая — с 391 до 419 рублей, за 0,5 литра водки — 229 рублей против 214 рублей и 238 рублей против 222 соответственно.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством.