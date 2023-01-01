В Москве проиндексировали соцвыплаты на 10%

Соцвыплаты в Москве с 1 января проиндексированы на 10%. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырос до 23 313 рублей в месяц, проинформировали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"С 1 января 2023 года городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров и социальные выплаты москвичам увеличены на 10%, что практически в два раза выше прогнозируемого роста доходов городского бюджета (на 5,7% в 2023 году). Также размеры увеличения социальных выплат выше уровня индексации тарифов на коммунальные услуги (9%) и проезд в общественном транспорте (8%)", — уточнили в мэрии.

При этом минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличен до 23 313 рублей в месяц. Как отметили в мэрии, на 10% выросли размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат: многодетным семьям, детям граждан, погибших в результате терактов, техногенных и иных катастроф, детям и родителям погибших военных, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, усыновителям, опекунам (попечителям), приёмным семьям.

Прожиточный минимум ребенка с 1 января устанавливается в размере 18 770 рублей в месяц. Детям из семей россиян, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, пособие выплачивается независимо от уровня доходов.

Помимо этого, на 10% увеличен размер единовременных и ежемесячных социальных выплат: ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, труженикам тыла, ветеранам труда, детям войны, реабилитированным гражданам; Героям СССР, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям; юбилярам супружеской жизни; долгожителям в возрасте 100 лет и старше; другим льготным категориям граждан.