1 января ПФР закроют: Как защитить свою пенсию от ошибок. Реформа пенсионного ведомства привела к его полной реорганизации. На что нужно обратить внимание гражданам? 3 ноября, 01:40 В одном из отделений Пенсионного фонда России. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

С 1 января 2023 года произойдет объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС) в единую структуру, которая будет называться Социальный Фонд России (СФР). Закон об этом уже подписан . Эксперты отнеслись к слиянию и ликвидации ПФР неоднозначно и советуют гражданам уже сейчас предпринимать комплекс мер, который позволит избежать возможных проблем.

Как будут оформлять документы

Минтруд, который является инициатором объединения ПФР и ФСС, считает, что так можно сократить расходы на содержание раздутых штатов отделений Пенсионного фонда.

Труд людей заменит автоматизация. То есть новации должны коснуться системы выдачи справок, начислений выплат и внесения данных в соответствующие реестры. По факту, личные приёмы по вопросам начисления пенсий, в большинстве своём, передадут сотрудникам МФЦ. Однако часть работы по загрузке информации в новую систему СФР должны будут взять на себя работодатели и сами граждане.

Как пояснили Лайфу эксперты, с 1 января сбор информации о будущем пенсионере будет вестись через личный кабинет на сайте Социального фонда либо через Госуслуги. Точно таким же путём граждане смогут получать необходимые им справки и выписки. А тем, кто не имеет доступа к компьютеру, помогут специалисты МФЦ.

Приём граждан в Пенсионном фонде РФ. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

— Запускаемая система СФР может быть и будет удобна гражданам, но на её отладку потребуется некоторое время, скорее всего, не меньше полугода, при этом есть риск ошибок, — поясняет заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — И если для системы это может быть просто технической опечаткой, то для человека — ошибкой в начислении стажа и уменьшением выплат. Я бы рекомендовал всем работающим гражданам уже сейчас проверить свои данные в ПФР, иначе не исключено, что ошибки придётся исправлять через суд.

Тем, кто решил озаботиться своей будущей пенсией, эксперт советует выполнить два простых действия. Первое — запросить в ПФР 3 справки: о трудовой деятельности, о состоянии индивидуального лицевого счёта и о сформированных пенсионных правах (всё это можно сделать онлайн на сайте ПФР).

Второе — если информация в полученных справках будет неверная либо будут отсутствовать сведения о каких-либо периодах работы, то необходимо подать заявление об уточнении данных.

— В случае выявления расхождения данных, полученных из ПФР, с теми, что есть на самом деле, следует поторопиться внести коррективы в базу данных. Лучше это делать при личном приёме в офисе ПФР, так как пока ещё работающие в них сотрудники хорошо ориентируются в подобных вопросах, — советует Инютин. — Это позволит избежать походов по инстанциям уже после выхода на пенсию, когда, имея права на хорошие выплаты, есть риск получить "минималку" просто из-за технической ошибки. И взыскать недополученное тогда уже, скорее всего, не удастся.

Что будет с существующими и будущими начислениями

Согласно закону, все общественно значимые выплаты, в том числе и пенсии, будут выплачиваться Социальным фондом в полном размере. Но при этом изменится порядок их перечисления. Если сейчас работодатель перечисляет за каждого работника 22% в ПФР, 2,95% — в ФСС и 5,1% — в фонд медицинского страхования, то с нового года будет единый платеж 30%. Это позволит избежать лишних банковских комиссий и упростит отчетность и контроль со стороны проверяющих структур. Кроме того, в числе новаций стоит отметить возможность самозанятым платить за себя добровольные взносы, а также получать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

— Новый подход к начислениям заставит работодателей и самозанятых платить полные взносы, что сократит количество оплат труда "в серую", —считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Даже для тех, кто нанят по договору гражданско-правового характера (ГПХ), появляется гарантия выплат больничных и пособий по беременности и уходу за ребенком, не достигшим 1,5- летнего возраста (это закреплено в отдельном законе, принятом Госдумой. —Прим. Лайфа).

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Что будет с клиентами негосударственных пенсионных фондов

Отдельная ситуация с теми, кто помимо государственного пенсионного фонда делает накопления в частные фонды (НПФ). Минтруд анонсировал новые показатели расчётов по выплатам из этих фондов в 2023 году. Согласно заявленному подходу, страховую пенсию в следующем году начнут получать женщины в возрасте 60 лет и мужчины 65 лет, а для накопительной пенсии из НПФ будет установлен следующий возраст: 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин. При этом накопительную пенсию можно будет получать или ежемесячными выплатами по формуле: начисление = пенсионные накопления / 264, или всё накопленное на счетах в НПФ можно будет забрать сразу. Правда, такая разовая выплата пенсионных накоплений будет возможна только если её расчётный ежемесячный размер получится меньше 5% от положенной страховой пенсии.

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев Считаете ли вы оптимизацию ПФР правильной? 0 Да, это избавит от расходов на содержание этого ведомства Нет, специализированный фонд надо было оставить Для меня нет разницы, какое ведомство будет начислять пенсию

Авторы Максим Греков