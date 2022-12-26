Столтенберг назвал сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Столтенберг выразил уверенность, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО в 2023 году
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © Getty Images / Omar Havana
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убеждён, что в 2023 году Швеция и Финляндия после приглашения в военный блок официально станут его членами, несмотря на вето со стороны Турции. Об этом он сообщил агентству DPA.
Столтенберг "абсолютно уверен", что в наступающем году процесс ратификации может быть завершён. При этом генсек военного блока не ожидает, что турецкая сторона будет долго блокировать приём новых членов в альянс.
Лайф напоминает, 18 мая Финляндия и Швеция передали генсеку НАТО заявки на вступление в блок. На текущий момент их заявления не ратифицировали лишь две страны из тридцати — это Венгрия и Турция. Как отметили ранее в турецком Минобороны, Швеция и Финляндия пока что так и не выполнили обязательства для вступления в альянс.