Синоптик рассказал, в какие регионы России на смену морозам придёт аномальное тепло

Уже на следующей неделе, 12–13 января, на западе и юге России потеплеет до плюс одного градуса. Об этом в беседе с изданием Ura.ru сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, аномальное потепление не пройдёт и мимо столичного региона.

"После 25-градусных морозов, которые будут в столице седьмого, восьмого и девятого января, температуры, близкие к оттепели, то есть к нулю градусов, в Москве и окрестных областях ожидаются к 14 января", — отметил синоптик.

Чуть дольше, по прогнозам специалиста, задержатся морозы в Предуралье и Поволжье. Но к 15–16 января они ослабеют, так как антициклон пойдёт в Казахстан и на юг Западной Сибири.