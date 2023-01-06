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6 января, 13:34

Синоптик рассказал, в какие регионы России на смену морозам придёт аномальное тепло

Синоптик Шувалов: В ряд регионов России на смену морозам придёт аномальное тепло

Уже на следующей неделе, 12–13 января, на западе и юге России потеплеет до плюс одного градуса. Об этом в беседе с изданием Ura.ru сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, аномальное потепление не пройдёт и мимо столичного региона.

"После 25-градусных морозов, которые будут в столице седьмого, восьмого и девятого января, температуры, близкие к оттепели, то есть к нулю градусов, в Москве и окрестных областях ожидаются к 14 января", — отметил синоптик.

Чуть дольше, по прогнозам специалиста, задержатся морозы в Предуралье и Поволжье. Но к 15–16 января они ослабеют, так как антициклон пойдёт в Казахстан и на юг Западной Сибири.

Метеоролог назвал причину резкого наступления аномальных морозов

Метеоролог назвал причину резкого наступления аномальных морозов

Ранее сообщалось, что сильные морозы охватят многие регионы России в ближайшие дни. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в европейской части страны ожидается до 34–47 градусов ниже нуля, а в отдельных регионах столбики термометров опустятся до минус 53 градусов.


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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Наталья Исакова
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