Врач объяснила, почему иногда аллергия проявляется спустя несколько дней

Аллергическая реакция, как правило, даёт о себе знать в течение первых двух часов, однако иногда высыпания и прочие побочные эффекты могут проявиться вовсе не сразу. Об этом в беседе с ФАН предупредила врач-терапевт Анастасия Ефремова.

"Отложенная аллергическая реакция обусловлена не антителами, которые вырабатываются при попадании аллергена в организм, а клетками-лимфоцитами. Такая реакция может развиваться от шести до 48 часов, в исключительных случаях достигая 72 часов", — пояснила специалист.

По словам медика, самым распространённым примером так называемой реакции замедленного типа является ответ организма на Манту, инъекция которой выполняется путём введения туберкулина в кожу. При наличии туберкулёза у людей в течение нескольких дней появляется краснота, отёк или уплотнение. Также по отложенной аллергической реакции может возникать и дерматит. На месте контакта с аллергеном образуется отёк и появляются зуд и боль, а при тяжёлых ситуациях может развиться некроз тканей. Если в случае возникновения контактного дерматита достаточно убрать травмирующий аллерген, то инфекционные заболевания уже придётся лечить с помощью антибактериальных препаратов, назначенных врачом, резюмировала Ефремова.