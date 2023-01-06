Нарколог указал на факторы, которые говорят о чрезмерном пристрастии к алкоголю

Популярность алкоголя в семье или генетическая предрасположенность могут стать ключом к развитию зависимости от крепких напитков у человека. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач – психиатр-нарколог Александр Ковтун.

"Алкогольная зависимость отчасти генетически детерминирована, поэтому какое-то количество людей, которые попробуют алкоголь, захотят повторить это снова. Состояние опьянения им нравится, и оно для них более комфортное, чем трезвое. Поэтому определённое количество населения всегда подвержено этой или другим видам химической зависимости", — отметил Ковтун.

А вот пристрастие к алкоголю с детства может появиться у тех, в чьих семьях его часто употребляли, особенно при ребёнке. Нарколог также выделил несколько стадий алкогольной зависимости. Первая — патологическое влечение (при этом человек почти весь день думает о том, где и как ему выпить спиртное). Впоследствии ситуация становится серьёзнее: у человека может утратиться рвотный рефлекс или появиться беспамятство, когда на следующий день он не будет помнить событий прошлого вечера.

Избавляться от алкогольной зависимости нужно комплексно. У человека должно в таком случае появиться хобби, он должен задуматься о здоровом образе жизни или обеспечении личностного роста. Помочь могут и врачи, однако зачастую зависимые люди не хотят к ним идти.