9 вещей в интерьере, которые к 2023-му безбожно устарели, и от них давно пора избавиться

Люди привыкли следить за трендами в моде и технологиях, изучать новинки автопрома. Но при этом, как бы парадоксально ни прозвучало, интерьеры в некоторых квартирах и домах не меняются годами, лишь устаревая с течением времени. Новинками в дизайне люди почему-то не интересуются столь рьяно. Зря, ведь ремонт и обстановку в жилище важно поддерживать актуальными. Какие вещи к 2023-му безбожно устарели и могут показать отсутствие вкуса у хозяина? Выяснили, от чего давно пора избавиться, и спешим сообщить вам.

1. Глянцевый кухонный гарнитур

Глянцевые фасады дешевят кухонный гарнитур, даже если стоит он несколько сотен тысяч рублей. Фото © Shutterstock

Если раньше было модно, когда на кухне всё блестело, в 2023-м актуальны матовые, как бы "приглушённые" фасады. Сегодня глянцу по силам удешевить даже кухню с дорогим ремонтом и утварью. Лучше избавиться от излишнего сияния, например, перекрасить шкафы.

2. Морские мотивы в декоре

Помните, как раньше были распространены морские мотивы в декоре? К кому в гости ни зайдёшь, у всех в серванте или на столах рассыпаны ракушки, лежат сушёные морские звёзды и другая "аквариумная" атрибутика. Но всё это безбожно устарело. В новом 2023 году таким предметам интерьера в домах места нет.

3. Столешницы из плитки

Столешницы из плитки были очень популярны в 70-х и 80-х годах. Мало того что они не в тренде, так и затирка или герметик между кусочками — рассадник грязи и бактерий. Поэтому, если у вас плиточная столешница, скорее меняйте на натуральный камень или бетон.

4. Шкаф-купе

Иметь шкаф-купе в 2023-м — прослыть человеком без чувства стиля. Фото © freepik

Трудно сегодня найти квартиру, в которой не был бы установлен шкаф-купе. Казалось бы, удобный, просторный и красивый, даже зеркало есть. Но ничто не может длиться вечно, потому эта мебель устарела и в 2023-м году считается полной безвкусицей. Максимум, что пока можно оставить, — тонкие шкафы под самый потолок без лишнего декора или зеркал.

5. Тяжёлые и плотные шторы

Плотные шторы выглядят слишком громоздко — их пора менять на лёгкие на карнизах под потолок. Фото © freepik

Раньше плотные шторы были с подхватами, и это заставляло их выглядеть громоздко и официально. Хотя какой-то период такой элемент интерьера держался в рекомендациях специалистов. Но в последнее время эти тяжёлые акценты в дизайне вытеснили лёгкие и ненавязчивые. Лучшим и стильным решением в 2023 году станут тонкие карнизы под потолком с лёгкими шторами — они создадут иллюзию панорамных окон и простора в комнате.

6. Сложный стол

В это трудно поверить, но у кого-то ещё стоят сложные столы. В них может быть два, а то и три яруса. Невероятная безвкусица, ведь сейчас актуальны минимализм и практичность. Помимо того, что подобные предметы интерьера трудно убирать из-за множества декоративных элементов, так ещё и общий вид эти столы делают неаккуратным.

7. Дизайн из стеклоблоков

И снова про пережитки прошлого, которые сегодня смотрятся безвкусно. Стены из стеклянных блоков были популярны в прошлом веке. Они и правда классные, потому что пропускают много света, но больше не актуальны. В новом году в моде лёгкая стеклянная дверь и простые тонкие занавески к ней. Стильно и достаточно естественного освещения в помещении.

8. Диван-книжка

"Диван-книжку" в 2023 году нужно выставить из дома: ни о чём, кроме плохого вкуса хозяев, такая мебель не расскажет. Фото © Shutterstock

В маленьких квартирах порой трудно найти место и для отдыха, и для сна. Потому большинство из нас обзавелись когда-то давно идеальным вариантом под названием "диван-книжка". Универсальная мебель, которая может быть использована и как кровать, и как диван, в зависимости от случая. Как жаль, но в 2023-м "книжка" считается примером плохого вкуса хозяев.

9. Полностью белый кухонный гарнитур