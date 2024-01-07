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7 января, 08:00

10 питомцев с такими странными узорами на шёрстке, что кажется, будто их разрисовали нарочно

Каждый хозяин домашнего животного уверен, что именного его питомец — самый особенный. Насколько это всё близко к реальности — вопрос. Но только не к героям этой подборки, ведь они уникальны.

"Это Хайди. У Хайди витилиго", — vinkulelu.

Фото © Reddit / vinkulelu

Фото © Reddit / vinkulelu

"У него большое сердце!" Localpula420.

Фото © Reddit / Localpula420

Фото © Reddit / Localpula420

"Как вам штанишки? Как по мне, отличный выбор!" AsxDelsin.

Фото © Reddit / AsxDelsin

Фото © Reddit / AsxDelsin

"Эти сердечки!" cacacake.

Фото © Reddit / cacacake

Фото © Reddit / cacacake

"Зорро и бандит готовы бороться с преступностью", — iwhy_75.

Фото © boredpanda / iwhy_75

Фото © boredpanda / iwhy_75

"То ли собака, то ли летучая мышь!" AnnieChigurh.

Фото © Reddit / AnnieChigurh

Фото © Reddit / AnnieChigurh

"Словно в побелке испачкался", — barenton.

Фото © imgur / barenton

Фото © imgur / barenton

"У него на голове сердечко!" bearbrandbb.

Фото © Reddit / bearbrandbb

Фото © Reddit / bearbrandbb

"Ого! Такая красота — одна на миллион!"Brief_Translator_235.

Фото © Reddit / Brief_Translator_235

Фото © Reddit / Brief_Translator_235

"Собака с силуэтом кошки на шёрстке!", — littledaikon.

Фото © Reddit / Littledaikon

Фото © Reddit / Littledaikon

Эти 10 питомцев в праздничных костюмчиках точно вернут вам потерянное новогоднее настроение
Эти 10 питомцев в праздничных костюмчиках точно вернут вам потерянное новогоднее настроение
Обложка ©

Reddit / iwhy_75 , cacacake

Сергей Трофимов
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