10 питомцев с такими странными узорами на шёрстке, что кажется, будто их разрисовали нарочно

Каждый хозяин домашнего животного уверен, что именного его питомец — самый особенный. Насколько это всё близко к реальности — вопрос. Но только не к героям этой подборки, ведь они уникальны.