10 питомцев с такими странными узорами на шёрстке, что кажется, будто их разрисовали нарочно
Каждый хозяин домашнего животного уверен, что именного его питомец — самый особенный. Насколько это всё близко к реальности — вопрос. Но только не к героям этой подборки, ведь они уникальны.
"Это Хайди. У Хайди витилиго", — vinkulelu.
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"У него большое сердце!" — Localpula420.
Фото © Reddit / Localpula420
"Как вам штанишки? Как по мне, отличный выбор!" — AsxDelsin.
Фото © Reddit / AsxDelsin
"Эти сердечки!" — cacacake.
Фото © Reddit / cacacake
"Зорро и бандит готовы бороться с преступностью", — iwhy_75.
Фото © boredpanda / iwhy_75
"То ли собака, то ли летучая мышь!" — AnnieChigurh.
Фото © Reddit / AnnieChigurh
"Словно в побелке испачкался", — barenton.
Фото © imgur / barenton
"У него на голове сердечко!" — bearbrandbb.
Фото © Reddit / bearbrandbb
"Ого! Такая красота — одна на миллион!" — Brief_Translator_235.
Фото © Reddit / Brief_Translator_235
"Собака с силуэтом кошки на шёрстке!", — littledaikon.
Фото © Reddit / Littledaikon